В Совфеде нашли узколобым мышление экс-главкома НАТО Филипа Бридлава

Сенатор Цеков считает мышление экс-главкома НАТО Бридлава узколобым

1:09 Your browser does not support the audio element. Политика

Сенатор Совфеда от крымского региона Сергей Цеков высказался о мышлении бывшего главнокомандующего Североатлантического альянса Филиппа Бридлава. По его мнению, мышление главкома НАТО узколобое. К такому выводу Цеков пришёл после заявления Бридлава о помощи Запада Украине в нанесении ударов по Крыму.

Фото: ru.wikipedia. org

Как прежде сообщало издание Hill, экс-главком альянса Бридлав заявил, что Запад должен помочь Украине, дав стране возможность наносить удары по Крыму. Таким образом, считает он, РФ придётся переосмыслить свою позицию.

"Он даже не задумывается о том, что если, гипотетически, Украина выполнит то, о чём он говорит, что станет лучше? Ему, Европе, Украине, нам? Это говорят люди, демонстрирующие узколобость и кровожадность в своём мышлении, не обладающие глубоким пониманием ситуации", — прокомментировал слова Бридлава сенатор.

Вдобавок, Цеков подчеркнул, что представители военного блока привыкли воевать со слабыми странами. Именно поэтому они теперь считают, что что-то подобное возможно и с РФ.