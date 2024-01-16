ЕС ввёл санкции против лидера ХАМАС

Совет Евросоюза (ЕС) ввел санкции против лидера радикального движения ХАМАС Яхью Синвара. Информация об этом приводится на сайте организации.
Отмечается, что совет добавил лидера ХАМАС в список террористов. Денежные средства и активы Синвара в странах-членах ЕС будут заморожены. Кроме того, отмечается, что операторы получили запрет на предоставление ему экономических ресурсов и средств.
Ограничения по санкциям вступят в силу 16 января.
Отмечается, что решение стало частью ответа Евросоюза на угрозу, которая исходит от ХАМАС, а также от жестоких и неизбирательных атак в Израиле 7 октября 2023 года.
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