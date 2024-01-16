ЕС ввёл санкции против лидера ХАМАС

Евросоюз ввел санкции против политического лидера ХАМАС Яхью Синвара

1:06 Your browser does not support the audio element. Политика

Совет Евросоюза (ЕС) ввел санкции против лидера радикального движения ХАМАС Яхью Синвара. Информация об этом приводится на сайте организации.

Фото: Openverse by theglobalpanorama is licensed under CC BY-SA 2.0

Отмечается, что совет добавил лидера ХАМАС в список террористов. Денежные средства и активы Синвара в странах-членах ЕС будут заморожены. Кроме того, отмечается, что операторы получили запрет на предоставление ему экономических ресурсов и средств.

Ограничения по санкциям вступят в силу 16 января.

Отмечается, что решение стало частью ответа Евросоюза на угрозу, которая исходит от ХАМАС, а также от жестоких и неизбирательных атак в Израиле 7 октября 2023 года.

Ранее сообщалось о том, что между Израилем и "Хезболлой" нарастает напряжение, грозящее перерасти в "разрушительную войну", констатируют Жюльен Барнс-Дейси и Хью Ловатт, авторы Европейского совета по международным отношениям (ECFR). В своем новом материале для аналитического центра они раскрывают три способа примирить конфликтующие стороны.