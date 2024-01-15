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Петр Ермилин
В ЕС раскрыли три способа "помирить" Израиль с "Хезболлой"

В ЕС нашли три способа разрешения конфликта Израиля и "Хезболлы"

4:33
Мир

Между Израилем и "Хезболлой" нарастает напряжение, грозящее перерасти в "разрушительную войну", констатируют Жюльен Барнс-Дейси и Хью Ловатт, авторы Европейского совета по международным отношениям (ECFR). В своем новом материале для аналитического центра они раскрывают три способа примирить конфликтующие стороны. Pravda.Ru публикует перевод материала ECFR.

В ЕС нашли три способа разрешения конфликта Израиля и "Хезболлы"
Фото: openverse by Дэвид Берковиц is licensed under "View of Gaza Strip from Israel - October 2009" by David Berkowitz is licensed under CC BY 2.0.

"Хезболла" и Израиль стоят на пороге разрушительной войны. Несмотря на затяжные боевые действия после нападений ХАМАС 7 октября, обеим сторонам удалось избежать полномасштабного конфликта. Однако недавняя кампания целенаправленных убийств Израилем высокопоставленных деятелей ХАМАС, "Хезболлы" и Ирана подпитывает усиливающийся цикл эскалации, равно как и нападения поддерживаемых Ираном группировок, таких как хуситы в Йемене. Теперь вырисовывается перспектива военных ударов США и Великобритании по хуситам в ответ на их нападения на судоходство в Красном море.

В настоящее время существует высокий риск расширения региональной войны, которая может втянуть Соединенные Штаты и Иран и напрямую бросить вызов ключевым европейским интересам, связанным с региональной стабильностью, угрозами безопасности и важнейшими экономическими коридорами.

Эскалация убийств

Израильские официальные лица все чаще заявляют о своей решимости устранить угрозу, исходящую от "Хезболла" на их северной границе, и восстановить военное сдерживание страны. Нет никаких сомнений в том, что у Израиля есть проблемы с безопасностью, поскольку в результате нападений "Хезболлы" погибло несколько израильских солдат, и была 80 000 израильских жителей вынудили эвакуироваться с ливанской границы. Но "Хезболла" и ее ключевой покровитель Иран ясно дали понять, что хотят избежать полномасштабного конфликта с Израилем. Они ограничили свои нападения приграничными районами Израиля в рамках стремления оказать давление на Израиль с целью прекращения его военной кампании в Газе, соблюдая при этом неустановленные правила игры, чтобы предотвратить более широкую эскалацию.

Эти правила игры, похоже, были нарушены недавней кампанией убийств Израиля в Бейруте, южном Ливане и Дамаске. Недавно США также убили высокопоставленного члена иракских народных мобилизационных сил, которого они обвинили в организации нападений на свои силы в Ираке и Сирии. Чтобы сохранить собственное стремление к региональному сдерживанию, "Хезболла" и Иран теперь будут испытывать растущее давление, вынуждающее их более решительно реагировать на эти нападения.

Что должны делать европейцы

Во-первых, европейцам необходимо срочно активизировать свои дипломатические усилия. "Челночная дипломатия" верховного представителя Европейского союза Жозепа Борреля, который недавно встречался с главой парламентского блока "Хезболлы" и беседовал с министром иностранных дел Ирана, предлагает важную отправную точку для активизации европейских усилий по отводу "Хезболла" и Ирана от пропасти. Это должно включать более активное участие ключевых европейских лидеров на высоком уровне.

Далее, европейцам необходимо направить Израилю серьезное предупреждение против эскалации. В нынешних обстоятельствах решение Израиля начать более широкую войну с "Хезболлой" следует рассматривать как акт выбора, а не как необходимую самооборону, учитывая ограниченную угрозу, исходящую от нынешнего позиционирования "Хезболлы". Европейцы должны сигнализировать Израилю, что если он выберет этот путь, как, по-видимому, намерены поступить некоторые в израильском правительстве, он сделает это без европейской поддержки. Европейцам следует оказать давление на США, чтобы они изложили аналогичную позицию. Нынешнее обещание правительства США поддержать Израиль в военном отношении против "Хезболла" и Ирана в случае расширения конфликта является подспорьем для эскалации.

Наконец, немедленная дипломатия имеет решающее значение, но будет затруднена, пока продолжается война в Газе. Прошло три месяца с момента ее начала, и с учетом того, что в Газе погибло более 20 000 палестинцев, конфликт остается основной движущей силой региональной эскалации. Нежелание ключевых европейских государств, включая Германию и Соединенное Королевство, поддержать немедленное прекращение огня является морально и стратегически несостоятельным. Без прекращения конфликта в Газе не будет реального способа предотвратить распространение нестабильности, в том числе в Красном море.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы иран израиль палестина жозеп боррель
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