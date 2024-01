В ЕС раскрыли три способа "помирить" Израиль с "Хезболлой"

Между Израилем и "Хезболлой" нарастает напряжение, грозящее перерасти в "разрушительную войну", констатируют Жюльен Барнс-Дейси и Хью Ловатт, авторы Европейского совета по международным отношениям (ECFR). В своем новом материале для аналитического центра они раскрывают три способа примирить конфликтующие стороны. Pravda.Ru публикует перевод материала ECFR.

Фото: openverse by Дэвид Берковиц is licensed under "View of Gaza Strip from Israel - October 2009" by David Berkowitz is licensed under CC BY 2.0.