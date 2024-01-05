В России высказались о подготовке США к войне на Ближнем Востоке

1:20 Your browser does not support the audio element. Политика

США готовится к развитию военных действий между Израилем и Палестиной в следующем году, но это не несет положительных последствий для всего мира. Соответствующее мнение выразил председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.

Он отметил, что сложившаяся ситуация грозит новым всемирным противоречием.

"Но в манерах Вашингтона мало что меняется. Вашингтон считает, что именно Соединенные Штаты должны быть резонером во всех возможных серьезных конфликтах" — сказал Карасин.

Также он отметил, что линия следования США есть иллюстрация тому, что Ближний Восток должен давно вернуться к ранее принятым решениям Совета Безопасности ООН.

"Логика должна была подвести к созданию двух государств, в том числе палестинского. От этого, к сожалению, Соединенные Штаты и Израиль уходят, и все это будет продолжаться бесконечно.", — сказал сенатор.

Ранее сообщалось о том, что в Севастополе уничтожают остатки сбитых ракет ВСУ. Глава региона сообщил, что отраженная 4 января атака на город была самой мощной за последнее время. Части сбитых украинских ракет упали в различных частях города.