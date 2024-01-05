Ранее глава региона сообщил, что отраженная 4 января атака на город была самой мощной за последнее время. Части сбитых украинских ракет упали в различных частях города.
"Ориентировочно с 15.00 до 17.00 на полигоне в районе Кара-Кобы произведут плановое уничтожение обнаруженных накануне взрывоопасных предметов, в том числе и ракеты, которая упала в частном секторе за СевГУ", - написал Развожаев.
5 января воздушная тревога в Севастополе три раза объявлялась три раза. Кроме того, российскими средствами ПВО над Черным морем была сбита противокорабельная "Нептун".
Запуск автомобиля в мороз не всегда оказывается простой задачей, даже для опытных водителей.