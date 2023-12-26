Путин подписал закон об "Играх будущего", которые пройдут в Казани в 2024 г

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон об организации и проведении в следующем году "Игр будущего". Известно, что в законопроекте содержится нормативная база, необходимая для организации и проведения турнира.

Фото: "Vladimir Putin (2022-02-24)" by Presidential Executive Office of Russia is licensed under CC BY 4.0.

Отмечается, что данный документ уже опубликован. Согласно закону, в число целей "Игр будущего" входит популяризация на национальном и международном уровнях видов спорта, которые сочетают в себе и физическую активность, и цифровые технологии.

Вдобавок, законопроект устанавливает полномочия организатора турнира, то есть, принимающей стороны, а также федеральных и региональных органов власти.

Сами соревнования состоятся в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. Формат подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, информационных технологий, робототехники, дополненной и виртуальной реальности.