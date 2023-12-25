В Госдуме после отравления Красовского заявили, что ГУР Украины является террористической организацией

0:59 Your browser does not support the audio element. Политика

В Госдуме РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат Виктор Водолацкий заявил о том, что Главное управление разведки (ГУР) Украины можно признать терроистической организацией после сообщений об отравлении российского журналиста Антона Красовского. Соответствующее заявление Володацкий сделал в беседе с "Лентой.ру".

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Он отметил, что у ГУР есть агентурная сеть.

"И руководство ГУР, и офицеры, которые занимаются террористической деятельностью, сегодня являются военными преступниками", — заявил Водолацкий.

Он отметил, что задача российских спецслужб — собирать информацию, а также определять, кому быть на скамье подсудимых в качестве военных преступников.

Ранее сообщалось о том, что журналиста Красовского госпитализировали после возможного отравления. Он сообщил, что идёт на поправку.