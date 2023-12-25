В Госдуме РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат Виктор Водолацкий заявил о том, что Главное управление разведки (ГУР) Украины можно признать терроистической организацией после сообщений об отравлении российского журналиста Антона Красовского. Соответствующее заявление Володацкий сделал в беседе с "Лентой.ру".
Он отметил, что у ГУР есть агентурная сеть.
"И руководство ГУР, и офицеры, которые занимаются террористической деятельностью, сегодня являются военными преступниками", — заявил Водолацкий.
Он отметил, что задача российских спецслужб — собирать информацию, а также определять, кому быть на скамье подсудимых в качестве военных преступников.
Ранее сообщалось о том, что журналиста Красовского госпитализировали после возможного отравления. Он сообщил, что идёт на поправку.
Режиссёр и артист предложил во время "голубого огонька" пустить отдельно вот эти кадры, для того, чтобы люди видели кто эти исполнители.