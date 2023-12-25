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Журналиста Красовского госпитализировали после возможного отравления

1:15
Общество

Бывший директор Russia Today (RT), журналист и блоггер Антон Красовский сообщило госпитализации 24 декабря. Информация приводится в Telegram-канале журналиста.

Журналиста Красовского госпитализировали после возможного отравления
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

"Тут люди спрашивали: жив ли я, все ли в порядке? Ну что сказать? В начале недели резко скрутило живот, начало тошнить, потом потерял сознание. Отвезли в клинику" — написал Красовский.

Также он признался в том, что потерял сознание. После чего оказался в клинике. В настоящее время Красовский сообщил, что идёт на поправку.

Как сообщает "Лента.ру", ссылаясь на Kyiv Post, который, в свою очередь, ссылается на Главного управления разведки Украины (ГУР), Красовский был отравлен.

"Красовский не объяснил, из-за чего он заболел, но источник в разведке Украины сообщил, что он был отравлен", — сказано в материале. Медецинских подтверждений факту отравления нет.

Ранее сообщалось о том, что в Петербурге задержали женщину за кражу картины Михнова-Войтенко стоимость в 3 миллиона рублей. Произведение российского художника досталось по наследству Санкт-Петербургу.

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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