Около 3,3 миллиардов рублей выделят на поддержку закрытых аэропортов

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Около 3,3 миллиардов рублей выделит правительство РФ на поддержку временно закрытых аэропортов на юге России и в её центральной части – соответствующее решение было принято в пятницу.

Фото: РИА Новости by Виталий Тимкив

С февраля 2022 года в целях безопасности не работают аэропорты в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе.

Средства из резервного фонда правительства пойдут на компенсацию простоя воздушных гаваней и погашение их задолженностей.

В 2022 году кабмин уже выделял на эти цели около 7 миллиардов рублей, в 2023-м – более 5 миллиардов.

Ранее анонсировалось возобновление гражданских рейсов в международный аэропорт Краснодара, но 22 декабря Минобороны РФ признало его открытие преждевременным.