Аэропорт Краснодара пока останется закрытым, сообщили в пятницу "Известия" со ссылкой на источники из федеральных силовых структур.
Накануне издание анонсировало обсуждение этого вопроса компетентными органами. Последнее слово оставалось за Минобороны РФ.
"Минобороны РФ сегодня дало отрицательный отзыв по открытию краснодарского аэропорта", — заявил собеседник газеты.
В военном ведомстве надеются решить проблемы безопасности полётов не ранее февраля 2024 года.
Ранее сообщалось о возможном открытии воздушной гавани с 25 декабря. Был выполнен тестовый полёт, в расписании на сайте аэропорта Шереметьево появились рейсы "Аэрофлота" в Краснодар.
Режим ограничения полетов на юге России введён с началом СВО и продлевается каждую неделю.
Дачникам, которые собираются посадить в своем саду красивоцветущий кустарник, но пока не определились с выбором, стоит присмотреться к луизеании (миндалю трёхлопастному).