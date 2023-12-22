Открытие аэропорта Краснодара отложено как минимум до февраля

0:55 Your browser does not support the audio element. Туризм

Аэропорт Краснодара пока останется закрытым, сообщили в пятницу "Известия" со ссылкой на источники из федеральных силовых структур.

Фото: РИА Новости by Виталий Тимкив

Накануне издание анонсировало обсуждение этого вопроса компетентными органами. Последнее слово оставалось за Минобороны РФ.

"Минобороны РФ сегодня дало отрицательный отзыв по открытию краснодарского аэропорта", — заявил собеседник газеты.

В военном ведомстве надеются решить проблемы безопасности полётов не ранее февраля 2024 года.

Ранее сообщалось о возможном открытии воздушной гавани с 25 декабря. Был выполнен тестовый полёт, в расписании на сайте аэропорта Шереметьево появились рейсы "Аэрофлота" в Краснодар.

Режим ограничения полетов на юге России введён с началом СВО и продлевается каждую неделю.