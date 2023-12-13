Аэропорт Краснодара может вновь начать работу после 15 декабря. Информацию об этом приводит Telegramr-канал Shot.
Как отмечается в сообщении канала со ссылкой на источник, уже в эту пятницу будет проведён тестовый полёт из Московского аэропорта Внуково в Краснодар. Полётом будет осуществлён авиакомпанией "Азимут". Затем в Краснодаре примут окончательное решение.
Информацию подтвердили в местной администрации.
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Большинство иностранных автомобильных брендов в начале прошлого года объявили о завершении сотрудничества с дилерами в России.