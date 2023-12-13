Краснодарский аэропорт "Пашковский" может возобновить работу 15 декабря

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Аэропорт Краснодара может вновь начать работу после 15 декабря. Информацию об этом приводит Telegramr-канал Shot.

Фото: Openverse by Shenghung Lin is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Как отмечается в сообщении канала со ссылкой на источник, уже в эту пятницу будет проведён тестовый полёт из Московского аэропорта Внуково в Краснодар. Полётом будет осуществлён авиакомпанией "Азимут". Затем в Краснодаре примут окончательное решение.

Информацию подтвердили в местной администрации.

Напомним, что авиагавань "Пашковский" закрыта около двух лет — с 24 февраля 2022.

Ранее сообщалось о том, что Gulf Air планирует запустить рейсы из Бахрейна в Петербург и Сочи. В настоящее время авиация Gulf Air летает в Москву.