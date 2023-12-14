Путин: «Само существование России без суверенитета - невозможно»

Президент России Владимир Путин в рамках прямой линии заявил, что финансово-экономический и технологический суверенитет является будущим России, как и будущим любого другого государства.
"Для такой страны, как Россия, существование, просто существование нашей страны без суверенитета невозможно. Ее просто не будет. Во всяком случае, в том виде, в котором она сегодня существует и в котором существовала тысячу лет", — сказал он.
Президент привёл информацию о том, что укрепление безопасности, обеспечение прав граждан, а также безопасность в области экономики, технологий, развитии парламентаризма — это всё то, без чего страна не сможет существовать.
Суверенитет государства заключается в сохранении исключительной юрисдикции, осуществляемой им на своей территории. В международном праве указано, что сами правительства устанавливают нормы, которым они могут подчиняться.
Ранее сообщалось, что Путин назвал условия для заключения мира на Украине.
Китай не намерен больше выдерживать нейтральную позицию на мировой арене, когда дело касается России, а точнее — СВО.