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Путин: «Само существование России без суверенитета - невозможно»

1:06
Политика

Президент России Владимир Путин в рамках прямой линии заявил, что финансово-экономический и технологический суверенитет является будущим России, как и будущим любого другого государства.

Путин: «Само существование России без суверенитета - невозможно»
Фото: kremlin.ru

"Для такой страны, как Россия, существование, просто существование нашей страны без суверенитета невозможно. Ее просто не будет. Во всяком случае, в том виде, в котором она сегодня существует и в котором существовала тысячу лет", — сказал он.

Президент привёл информацию о том, что укрепление безопасности, обеспечение прав граждан, а также безопасность в области экономики, технологий, развитии парламентаризма — это всё то, без чего страна не сможет существовать.

Суверенитет государства заключается в сохранении исключительной юрисдикции, осуществляемой им на своей территории. В международном праве указано, что сами правительства устанавливают нормы, которым они могут подчиняться.

Ранее сообщалось, что Путин назвал условия для заключения мира на Украине.

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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