Путин: «Само существование России без суверенитета - невозможно»

1:06 Your browser does not support the audio element. Политика

Президент России Владимир Путин в рамках прямой линии заявил, что финансово-экономический и технологический суверенитет является будущим России, как и будущим любого другого государства.

Фото: kremlin.ru

"Для такой страны, как Россия, существование, просто существование нашей страны без суверенитета невозможно. Ее просто не будет. Во всяком случае, в том виде, в котором она сегодня существует и в котором существовала тысячу лет", — сказал он.

Президент привёл информацию о том, что укрепление безопасности, обеспечение прав граждан, а также безопасность в области экономики, технологий, развитии парламентаризма — это всё то, без чего страна не сможет существовать.

Суверенитет государства заключается в сохранении исключительной юрисдикции, осуществляемой им на своей территории. В международном праве указано, что сами правительства устанавливают нормы, которым они могут подчиняться.

Ранее сообщалось, что Путин назвал условия для заключения мира на Украине.