Прошлой весной должностные лица США пополняли запасы истощенных сил Украины для проведения контрнаступления против ВС РФ, Пентагон допустил утечку информации.
Издание The Washington Post сообщило, что в сети стали публиковаться фотографии строго секретных документов, в которых подробно описываются секретные разведывательные данные по война в Украине, ядерной программе Ирана, китайском авианосце, а также об убийстве террористов Исламского государства. Установлено количество документов — их 50.
"Мы были ошеломлены и разъярены", — заявил американский чиновник, на которого ссылается издание.
Чиновник ответил на десятки запросов СМИ по поводу утечек, его слова приводятся на условиях анонимности. Планируется обсудить раскрытие секретных документов, заявлено в американском издании.
Кроме того, представители правительства запросили у СМИ информацию о том, что они ранее планировали публикацию, а также старались отследить конкретные документы из своих секретных систем. Правоохранительные органы пытались установить, кто несет ответственность за нарушение.
Большинство иностранных автомобильных брендов в начале прошлого года объявили о завершении сотрудничества с дилерами в России.