Washington Post: США пришли в ярость после утечки разведданных по Украине

1:12 Your browser does not support the audio element. Политика

Прошлой весной должностные лица США пополняли запасы истощенных сил Украины для проведения контрнаступления против ВС РФ, Пентагон допустил утечку информации.

Фото: Openverse by Sam Howzit is licensed under CC BY 2.0

Издание The Washington Post сообщило, что в сети стали публиковаться фотографии строго секретных документов, в которых подробно описываются секретные разведывательные данные по война в Украине, ядерной программе Ирана, китайском авианосце, а также об убийстве террористов Исламского государства. Установлено количество документов — их 50.

"Мы были ошеломлены и разъярены", — заявил американский чиновник, на которого ссылается издание.

Чиновник ответил на десятки запросов СМИ по поводу утечек, его слова приводятся на условиях анонимности. Планируется обсудить раскрытие секретных документов, заявлено в американском издании.

Кроме того, представители правительства запросили у СМИ информацию о том, что они ранее планировали публикацию, а также старались отследить конкретные документы из своих секретных систем. Правоохранительные органы пытались установить, кто несет ответственность за нарушение.