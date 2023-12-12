Путин прокомментировал неучастие Запада в мероприятиях, организованных КС

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Президент России Владимир Путин прокомментировал неучастие Запада в международных мероприятиях, которые организовывает Конституционный суд (КС).

Фото: "Владимир Путин (27-04-2023)" by Пресс-служба Президента РФ is licensed under CC BY 4.0.

В ходе встречи с судьями КС глава государства обратил внимание, что у представителей западных стран сейчас много своих проблем. Так что, когда они решат их все, то возобновят участие в данных мероприятиях по линии КС.

"У них много своих проблем. Когда с ними справятся, они тоже будут. Уверен, возобновят своё участие", — заметил президент.

Вдобавок, Путин счёл отрадным тот факт, что КС вернулся к практике проведения международных мероприятий и конференций. Резюмируя, российский лидер отметил, что в последней подобной конференции приняли участие представители многих государств.

Напомним, что во вторник, 12 декабря, в честь Дня конституции РФ, Владимир Путин проводит встречи с судьями Конституционного суда РФ, а также его председателем Валерием Зорькиным.