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В США назвали условия для смягчения санкций против Белоруссии

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Политика

Пресс-секретарь Госдепа Мэттью Миллер назвал условия для смягчения санкций против Белоруссии.

В США назвали условия для смягчения санкций против Белоруссии
Фото: Openverse by Sam Howzit is licensed under CC BY 2.0

По словам Миллера, США могут договориться с белорусской стороной о снижении санкционного давления, если власти страны задумаются о смене политического курса. Об этом пишет ТАСС

"Мы готовы говорить об изменении своей политики, смягчении санкций и улучшении отношений, когда режим [в Минске] освободит всех своих политических заключенных, прекратит репрессии против белорусского народа и участие в войне России против Украины", — цитирует агентство Миллера.

Автор Ирина Алимкина
Ирина Алимкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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