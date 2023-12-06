В США назвали условия для смягчения санкций против Белоруссии

0:37 Your browser does not support the audio element. Политика

Пресс-секретарь Госдепа Мэттью Миллер назвал условия для смягчения санкций против Белоруссии.

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По словам Миллера, США могут договориться с белорусской стороной о снижении санкционного давления, если власти страны задумаются о смене политического курса. Об этом пишет ТАСС

"Мы готовы говорить об изменении своей политики, смягчении санкций и улучшении отношений, когда режим [в Минске] освободит всех своих политических заключенных, прекратит репрессии против белорусского народа и участие в войне России против Украины", — цитирует агентство Миллера.