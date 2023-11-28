В послании к председателю Палестинской национальной администрации Махмуду Аббасу президент России Владимир Путин заявил о необходимости воссоздания суверенной Палестины. Об этом сообщает ТАСС.
Таким образом, Путин выразил уверенность в том, что основным условием для палестино-израильского урегулирования является возвращение к границам 1967 года.
"Кровопролитный конфликт на Ближнем Востоке сегодня приносит неисчислимые страдания мирному населению Палестины", — говорится в публикации.
Российский лидер также выразил надежду, что традиционно дружественные российско-палестинские отношения и сотрудничество будут плодотворно развиваться в дальнейшем.
"Работа в этом направлении отвечает интересам обеих стран и проходит в русле упрочения региональной безопасности", — подчеркнул президент России.
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