Путин в послании Аббасу заявил о необходимости создания суверенной Палестины в границах 1967 года

1:06 Your browser does not support the audio element. Политика

В послании к председателю Палестинской национальной администрации Махмуду Аббасу президент России Владимир Путин заявил о необходимости воссоздания суверенной Палестины. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: kremlin.ru

Таким образом, Путин выразил уверенность в том, что основным условием для палестино-израильского урегулирования является возвращение к границам 1967 года.

"Кровопролитный конфликт на Ближнем Востоке сегодня приносит неисчислимые страдания мирному населению Палестины", — говорится в публикации.

Российский лидер также выразил надежду, что традиционно дружественные российско-палестинские отношения и сотрудничество будут плодотворно развиваться в дальнейшем.

"Работа в этом направлении отвечает интересам обеих стран и проходит в русле упрочения региональной безопасности", — подчеркнул президент России.

Ранее мы сообщали о том, что глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил: гуманитарная помощь, а также паузы не будут способствовать решению конфликта в Газе.