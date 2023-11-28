Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Имя певицы из Челнов Айгель Гайсиной убрали из титров сериала "Слово пацана"
Аналитики Commerzbank ждут ослабления рубля на 30%
Певица Анна Седокова показала фигуру до и после месяца жизни на необитаемом острове
Ученые выяснили, что любопытство продлевает жизнь
Терапевт Чайкин сообщил, что чай и кофе препятствуют усвоению витаминов
Экс пилот ВВС США рассказал о разбившемся НЛО
Робот с помощью ИИ придумал, как добыть кислород на Марсе
Негативные последствия разрушения крупнейшего в мире айсберга оценили ученые
В Роскачестве рассказали о реакции производителей забракованных пельменей

Путин в послании Аббасу заявил о необходимости создания суверенной Палестины в границах 1967 года

1:06
Политика

В послании к председателю Палестинской национальной администрации Махмуду Аббасу президент России Владимир Путин заявил о необходимости воссоздания суверенной Палестины. Об этом сообщает ТАСС.

Путин в послании Аббасу заявил о необходимости создания суверенной Палестины в границах 1967 года
Фото: kremlin.ru

Таким образом, Путин выразил уверенность в том, что основным условием для палестино-израильского урегулирования является возвращение к границам 1967 года.

"Кровопролитный конфликт на Ближнем Востоке сегодня приносит неисчислимые страдания мирному населению Палестины", — говорится в публикации.

Российский лидер также выразил надежду, что традиционно дружественные российско-палестинские отношения и сотрудничество будут плодотворно развиваться в дальнейшем.

"Работа в этом направлении отвечает интересам обеих стран и проходит в русле упрочения региональной безопасности", — подчеркнул президент России.

Ранее мы сообщали о том, что глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил: гуманитарная помощь, а также паузы не будут способствовать решению конфликта в Газе.

 

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Популярное
Российские ракеты ударили по стратегическому авиазаводу в Киеве

Российские ракеты ударили по стратегическому заводу в Киеве, где производят беспилотники для украинской армии.

Подпольщик сообщил о ракетном ударе по авиазаводу в Киеве, где производят БПЛА
Филипп Киркоров предложил продюсеру Татьяне Тур выйти за него замуж
Филипп Киркоров сделал предложение руки и сердца продюсеру Татьяне Тур
Россиян предупредили о шторме в 15 регионах страны
Владимир Пресняков заявил, что уехавший в США Никита боится быть "внуком Пугачёвой"
Скорейшая победа России стала залогом выживания украинцев Виктор Пахомов Сербской православной церкви в Хорватии грозит банкротство Михаил Плисюк Чехия провела самую масштабную забастовку с лозунгом отставки правительства Любовь Степушова
Мария Захарова назвала успех песни Кати Лель "Мой мармеладный" пощёчиной Западу
Роналду удивил фанатов: футболист попросил судью не назначать пенальти
Бойкот олигархов: почему Рублёвка отказывается приглашать Максима Галкина*
Бойкот олигархов: почему Рублёвка отказывается приглашать Максима Галкина*
Последние материалы
Имя певицы из Челнов Айгель Гайсиной убрали из титров сериала "Слово пацана"
Аналитики Commerzbank ждут ослабления рубля на 30%
В США восхитились одной из способностей российского истербителя Су-57
Певица Анна Седокова показала фигуру до и после месяца жизни на необитаемом острове
Ученые выяснили, что любопытство продлевает жизнь
Путин в послании Аббасу заявил о необходимости создания суверенной Палестины в границах 1967 года
Терапевт Чайкин сообщил, что чай и кофе препятствуют усвоению витаминов
Экс пилот ВВС США рассказал о разбившемся НЛО
Скорейшая победа России стала залогом выживания украинцев
Робот с помощью ИИ придумал, как добыть кислород на Марсе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников