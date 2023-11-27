Ушаков обвинил США в палестино-израильском конфликте

0:56 Your browser does not support the audio element. Политика Власть Кремль

К палестино-израильскому конфликту привела деструктивная политика США, считает помощник президента РФ Юрий Ушаков. На научно-экспертном форуме "Примаковские чтения" он объяснил свою позицию.

Фото: ТАСС by Донат Сорокин

По мнению представителя Кремля, было ожидаемо, что традиционно неспокойный регион вновь заполыхает.

"Нынешний сценарий в виде происходящего кровопролитнейшего палестино-израильского конфликта в принципе был предсказуем, — уверен Ушаков. — Опять из-за деструктивной политики США, из-за их стремления непременно самим, единолично развязать палестинский узел".

Схожее мнение высказал Владимир Путин в приветствии к участникам форума. Дестабилизирующая линия "известной группы стран, привыкших доминировать в мире", "спровоцировала и кризисную ситуацию вокруг Украины, и трагическую эскалацию палестино-израильского конфликта", заявил он.