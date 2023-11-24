Песков: вступление НАТО в "военный Шенген" повышает напряжение в Европе

Заявления о "военном Шенгене" со стороны НАТО повышают напряженность в Европе. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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По его словам, альянс постоянно считал Россию своим противником.

"Но это ничто иное, как нагнетание напряженности в Европе, которое имеет свои последствия. Опять же, подобные заявления, они подчеркивают, что в Европе не желают прислушиваться к нашим озабоченностям" - подчеркнул Песков.

Также он отметил, что в Европе в настоящее время не поддерживаются принципа неделимости безопасности.