Заявления о "военном Шенгене" со стороны НАТО повышают напряженность в Европе. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, альянс постоянно считал Россию своим противником.
"Но это ничто иное, как нагнетание напряженности в Европе, которое имеет свои последствия. Опять же, подобные заявления, они подчеркивают, что в Европе не желают прислушиваться к нашим озабоченностям" - подчеркнул Песков.
Также он отметил, что в Европе в настоящее время не поддерживаются принципа неделимости безопасности.
Символ мог появиться между апрелем и августом 2023 года.