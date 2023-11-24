Россия всё лучше использует нетрадиционные методы ведения боя для достижения целей на СВО. Об этом пишет журналист издание Foreign Affairs.
Эксперт Боб Сили указал, что Россия сосредоточена на удержании линий обороны, ВС РФ совместила свою военную стратегию с нестандартными методами. Речь идёт о использовании беспилотников и ракет для уничтожения энергетической инфраструктуры Украины. Журналист отметил, что российские дроны уже разрушили экономику Украины.
В материале отмечается, что российские стратегические успехи ощутимо подорвали темпы военной поддержки Украины — это привело к снижению поставок оружия и техники Киеву со стороны НАТО.
"За последние шесть месяцев многие видные западные аналитики заявили, что Россия и Украина должны начать переговоры. По мнению этих сторонников, урегулирование с Россией неизбежно. Мало что указывает на то, что Кремль рассмотрит возможность вывода войск" — указал обозреватель Боб Сили.
Символ мог появиться между апрелем и августом 2023 года.