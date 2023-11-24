Foreign Affairs: "Российские дроны уже разрушили экономику Украины"

1:07 Your browser does not support the audio element. Политика

Россия всё лучше использует нетрадиционные методы ведения боя для достижения целей на СВО. Об этом пишет журналист издание Foreign Affairs.

Фото: пресс-служба концерна Калашников

Эксперт Боб Сили указал, что Россия сосредоточена на удержании линий обороны, ВС РФ совместила свою военную стратегию с нестандартными методами. Речь идёт о использовании беспилотников и ракет для уничтожения энергетической инфраструктуры Украины. Журналист отметил, что российские дроны уже разрушили экономику Украины.

В материале отмечается, что российские стратегические успехи ощутимо подорвали темпы военной поддержки Украины — это привело к снижению поставок оружия и техники Киеву со стороны НАТО.

"За последние шесть месяцев многие видные западные аналитики заявили, что Россия и Украина должны начать переговоры. По мнению этих сторонников, урегулирование с Россией неизбежно. Мало что указывает на то, что Кремль рассмотрит возможность вывода войск" — указал обозреватель Боб Сили.