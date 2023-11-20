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Экс-президент Грузии Саакашвили призвал помиловать его

1:51
Политика

Михаил Саакашвили призвал действующего президента Грузии Саломе Зурабишвили помиловать его. Экс-президент подчеркнул, что этот шаг может стать ключом к восстановлению политического баланса в стране.

Экс-президент Грузии Саакашвили призвал помиловать его
Фото: commons.wikimedia. org

Сегодня в Тбилисском городском суде рассматриваются два уголовных дела, связанных с Саакашвили: о разгоне акции в 2007 году и о растрате государственных средств. Саакашвили, проходящий лечение в Тбилисской клинике, выступал на суде дистанционно через видеосвязь. Он призывал главу государства Саломе Зурабишвили помиловать его.


"Душой, конечно же, я чувствую себя более бодро, однако физически… врачи не могут подтвердить, что мне лучше. Госпожа Саломе может одним росчерком вернуть моим детям своего отца и восстановить политический баланс в Грузии", — приводит цитату Саакашвили ria. ru

Экс-президент Грузии постоянно заявляет об ухудшении своего состояния в тюремном заключении. В беседе с изданием Bild он рассказал, что потерял 55 кг в весе, столкнулся с повреждением головного мозга, часто теряет сознание, а в какой-то момент и вовсе был прикован к постели. Адвокат политика Шалва Хачапуридзе сообщал, что у Саакашвили выявлены 36 различных заболеваний, включая туберкулёз и деменцию.

В 2023 году Министерство иностранных дел Украины и президент страны Владимир Зеленский обращались с просьбой о передаче Саакашвили на украинскую территорию для последующего медицинского обследования вне Грузии. Однако глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе исключил такую возможность.

Автор Евгений Савин
Евгений Савин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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