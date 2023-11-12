Ставридис: Киев должен смириться с утратой территорий

0:51 Your browser does not support the audio element. Политика

Издание Bloomberg опубликовало статью, в которой бывший главнокомандующий вооруженными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис сообщил свою точку зрения по поводу украинских территориальных потерь. Как он считает, это будет самым сложным уроком для Киева.

Фото: https://www.globaldispatchespodcast.com/episode-48-admiral-james-stavridis/

— В каком-то смысле такой исход всем не понравится, — сообщил Ставридис, насмотря на оговорку, что смириться придется "по крайней мере, на время".

Адмирал уверен, что Киеву также стоит направить требования Западу, чтобы восстановить страну. Сравнивая Украину с Южной Кореей в середине прошлого века, он упомянул, что первое послевоенное десятилетие стало застойным. Именно поэтому, чтобы получить гарантии помощи и поддержки, Украине требуется вступить в НАТО, считает Ставридис.

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