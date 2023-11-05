Украинская Советская Социалистическая Республика не могла на законных основаниях получить во владение Крымский полуостров, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. По его словам, это нарушило сразу три конституции: СССР, РСФСР и УССР.
Как подчеркнул Константинов, нынешняя Украина получила Крым кулуарно.
"Рабочей группой установлено, что законы и Конституция СССР были нарушены грубейшим образом при передаче Крыма в состав УССР. Они не могли это сделать законно, и это было сделать законно невозможно", — заявил Константинов РИА Новости.
Как подчеркнул глава Крымского парламента, чтобы обойти вопросы нормативных актов и не создавать прецедент борьбы за полуостров других республик, УССР передали территорию с грубейшими нарушениями.
"Чтобы не открывать ящик Пандоры, Хрущёв сделал это кулуарно, и тогда мало кто на это обратил внимание", — резюмировал Константинов.
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