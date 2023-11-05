Глава парламента Крыма Константинов: полуостров передали УССР кулуарно и с грубыми ошибками

1:02 Your browser does not support the audio element. Политика

Украинская Советская Социалистическая Республика не могла на законных основаниях получить во владение Крымский полуостров, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. По его словам, это нарушило сразу три конституции: СССР, РСФСР и УССР.

Фото: "Crimean bridge (Крымский мост)" by MikleRav is licensed under CC BY 2.0.

Как подчеркнул Константинов, нынешняя Украина получила Крым кулуарно.

"Рабочей группой установлено, что законы и Конституция СССР были нарушены грубейшим образом при передаче Крыма в состав УССР. Они не могли это сделать законно, и это было сделать законно невозможно", — заявил Константинов РИА Новости.

Как подчеркнул глава Крымского парламента, чтобы обойти вопросы нормативных актов и не создавать прецедент борьбы за полуостров других республик, УССР передали территорию с грубейшими нарушениями.

"Чтобы не открывать ящик Пандоры, Хрущёв сделал это кулуарно, и тогда мало кто на это обратил внимание", — резюмировал Константинов.

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