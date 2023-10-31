В случае возникновения массовых беспорядков глава Чечни Рамзан Кадыров призвал сотрудников правоохранительных органов остановить их применением огнестрельного оружия. Эту позицию он выразил в ходе совещания с сотрудниками МВД и Росгвардии. Его заявление опубликовано в Telegram-канале чиновника.
По словам Кадырова, при подавлении массовых беспорядков сотрудникам правоохранительных органов следует сначала сделать три предупредительных выстрела, а затем сделать четвёртый, который, по его словам, следует нанести в голову.
Глава Чечни подчеркнул, что сотрудники правоохранительных органов должны рассматривать это заявление как приказ.
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