Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал способ остановить беспорядки: три выстрела в воздух и один в лоб

0:43 Your browser does not support the audio element. Политика

В случае возникновения массовых беспорядков глава Чечни Рамзан Кадыров призвал сотрудников правоохранительных органов остановить их применением огнестрельного оружия. Эту позицию он выразил в ходе совещания с сотрудниками МВД и Росгвардии. Его заявление опубликовано в Telegram-канале чиновника.

Фото: openverse.org by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under CC BY 4.0

По словам Кадырова, при подавлении массовых беспорядков сотрудникам правоохранительных органов следует сначала сделать три предупредительных выстрела, а затем сделать четвёртый, который, по его словам, следует нанести в голову.

Глава Чечни подчеркнул, что сотрудники правоохранительных органов должны рассматривать это заявление как приказ.

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