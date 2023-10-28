Рамзан Кадыров сравнил действия Израиля с гитлеровским нацизмом

0:44 Your browser does not support the audio element. Политика

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале заявил, что жестокость Израиля в отношении населения сектора Газа сравнима с жестокостью нацизма в Германии.

Фото: openverse.org by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under CC BY 4.0

Эти слова были произнесены в ответ на видеообращение, записанное палестинскими детьми, в котором они просили о помощи.

"По своей жестокости в отношении Палестины израильский фашизм сегодня ничуть не уступает, если не превосходит гитлеровский," — написал Кадыров.

Глава Чечни также сообщил, что региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова готовит помощь для палестинских семей:

"На данном этапе уже готов объём помощи для 20 тысяч семей."

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