Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале заявил, что жестокость Израиля в отношении населения сектора Газа сравнима с жестокостью нацизма в Германии.
Эти слова были произнесены в ответ на видеообращение, записанное палестинскими детьми, в котором они просили о помощи.
"По своей жестокости в отношении Палестины израильский фашизм сегодня ничуть не уступает, если не превосходит гитлеровский," — написал Кадыров.
Глава Чечни также сообщил, что региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова готовит помощь для палестинских семей:
"На данном этапе уже готов объём помощи для 20 тысяч семей."
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