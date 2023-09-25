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Журналист Соловьёв раскритиковал выдвинувших Нарусову в Совфед

0:45
Политика

Телеведущий Владимир Соловьёв высказался о ситуации с сенатором Людмилой Нарусовой, которая ездила в страны НАТО и посетила Стамбул и Ниццу без согласования с руководством Совфеда. За это ей собираются направить предупреждение.

Журналист Соловьёв раскритиковал выдвинувших Нарусову в Совфед
Фото: "Людмила Нарусова (cropped)" by Unknown authorUnknown author is licensed under CC BY 4.0.

По мнению журналиста, вопросы нужно задавать руководству Республики Тыва, которую представляет Нарусова в Совете Федерации.

"Их устраивает сенатор, таким образом демонстрирующий своё отношение к СВО? Так голосующий по самым важным для нашей страны законам? Глава Тывы Владислав Хaвалыр разве единомышленник Нарусовой?” — возмутился Соловьёв.

Он призвал республику "сказать свое веское слово” по этому поводу.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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