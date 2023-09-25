Журналист Соловьёв раскритиковал выдвинувших Нарусову в Совфед

0:45 Your browser does not support the audio element. Политика

Телеведущий Владимир Соловьёв высказался о ситуации с сенатором Людмилой Нарусовой, которая ездила в страны НАТО и посетила Стамбул и Ниццу без согласования с руководством Совфеда. За это ей собираются направить предупреждение.

Фото: "Людмила Нарусова (cropped)" by Unknown authorUnknown author is licensed under CC BY 4.0.

По мнению журналиста, вопросы нужно задавать руководству Республики Тыва, которую представляет Нарусова в Совете Федерации.

"Их устраивает сенатор, таким образом демонстрирующий своё отношение к СВО? Так голосующий по самым важным для нашей страны законам? Глава Тывы Владислав Хaвалыр разве единомышленник Нарусовой?” — возмутился Соловьёв.

Он призвал республику "сказать свое веское слово” по этому поводу.

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