Телеведущий Владимир Соловьёв высказался о ситуации с сенатором Людмилой Нарусовой, которая ездила в страны НАТО и посетила Стамбул и Ниццу без согласования с руководством Совфеда. За это ей собираются направить предупреждение.
По мнению журналиста, вопросы нужно задавать руководству Республики Тыва, которую представляет Нарусова в Совете Федерации.
"Их устраивает сенатор, таким образом демонстрирующий своё отношение к СВО? Так голосующий по самым важным для нашей страны законам? Глава Тывы Владислав Хaвалыр разве единомышленник Нарусовой?” — возмутился Соловьёв.
Он призвал республику "сказать свое веское слово” по этому поводу.
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