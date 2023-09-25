В СФ вынесли "жёсткое предупреждение" Нарусовой из-за поездки в страну НАТО

1:21 Your browser does not support the audio element. Политика

В Комитете Совфеда (СФ) по регламенту и организации парламентской деятельности сделали "жёсткое предупреждение" сенатору от Республики Тыва Людмиле Нарусовой из-за её поездки в Испанию.

Фото: Openverse

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в СФ, сенаторы не должны посещать страны Североатлантического альянса на фоне проведения спецоперации.

"Комитет решил жёстко предупредить сенатора, что подобные действия недопустимы, дискредитируют статус сенатора и палаты в целом", — указал представитель Совфеда.

Отмечается, что в СФ сочли возмутительным шагом поездку Нарусовой в страну НАТО, поскольку военный блок участвует в конфликте против РФ. Сенатор пропускала заседания без какой-либо причины, справок о болезни предоставлено не было, сказано в материале.

По словам собеседника ТАСС, Нарусовой не было в России с 18 июля по 6 августа. Она так и не объяснила, чем именно занималась в стране, входящей в состав Североатлантического альянса.

Весной 2023 года Нарусова заявила, что не планирует покидать РФ. Комментируя отъезд некоторых знаменитостей за границу, сенатор подчеркнула: жить с ощущением изгнания очень тяжело.