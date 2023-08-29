Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Политолог Куртов: Москве выгоден демонстрационный визит Эрдогана в Россию
Пять обязательных команд для ваших собак: от "сидеть" до "вниз"
Замглавы Совбеза: атака Крыма дает РФ "право войны" с НАТО
В Турции усомнились в возможности зерновой сделки без России
Актер Вячеслав Манучаров ответил на критику Михаила Ширвиндта
FT: споры по поводу бюджета Евросоюза угрожают финансовой поддержке Украины
Арестович* заявил, что "он не на войне, потому что формирует политику Запада"
В Волгограде пенсионерка превратила заваленную мусором квартиру в тюрьму для кошек
Hürriyet: Эрдоган может обсудить с Путиным в Сочи новую формулу "зерновой сделки"

Бобков: гарантия безопасности Крыма — "разобрать по частям пазл", который назвали Украиной

0:55
Политика

Самой лучшей гарантией безопасности для российского Крыма будет уничтожение киевского режима, заявил вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков. По его словам, необходимо "разобрать пазл", который когда-то назвали Украиной.

Бобков: гарантия безопасности Крыма — "разобрать по частям пазл", который назвали Украиной
Фото: "Crimean bridge (Крымский мост)" by MikleRav is licensed under CC BY 2.0.

Так Бобков отреагировал на слова представителей киевского режима о том, что Запад согласовал удары по Крымскому мосту, а Незалежная стремится уничтожить "всё русское".

"Уничтожение киевского нацистского режима и разборка по частям этого пазла, который у кого-то когда-то хватило ума назвать Украина", — заявил Бобков РИА Новости.

По словам вице-спикера, это единственный путь, чтобы обеспечить безопасность Крыму.

Он подчеркнул, что украинцы не просто так делают подобные громкие заявления. Украине необходимо вывести из информационного поля вопрос потерь ВСУ.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Популярное
Польша оказалась в "отчаянии" из-за поддержки Украины — Myśl Polska

Польша навредила сама себе, когда стала поддерживать Украину, заявили аналитики.

Myśl Polska: Польша оказалась в "отчаянии" из-за поддержки Украины
Замначальника управления спецсвязи СБУ застрелился в своём рабочем кабинете в Киеве
Замглавы управления спецсвязи СБУ застрелился в кабинете в Киеве
Валентина Талызина рассказала, как Алла Пугачева стала Борисовной по решению ЗАГСа
В Казахстане сообщили, что генконсул России покинул пост после слов о русском языке
ИноСМИ: убийство Зеленского и генеральная битва произойдут в 2024 году Олег Володин Какая судьба ждёт Дональда Трампа после ареста? Объясняют эксперты Петр Ермилин Работино стало сакральной целью ВСУ. ВС РФ готовят контрудар Любовь Степушова
На 2024 год намечена казнь Зеленского и главное сражение РФ против ВСУ и НАТО
Идут угрозы: уехавший из РФ Анатолий Белый добился отмены гастролей "Ленкома" в Израиле
"Закрыть море и сбивать всё": военные решили нейтрализовать разведчиков НАТО
"Закрыть море и сбивать всё": военные решили нейтрализовать разведчиков НАТО
Последние материалы
Пять обязательных команд для ваших собак: от "сидеть" до "вниз"
Замглавы Совбеза: атака Крыма дает РФ "право войны" с НАТО
В Турции усомнились в возможности зерновой сделки без России
Актер Вячеслав Манучаров ответил на критику Михаила Ширвиндта
FT: споры по поводу бюджета Евросоюза угрожают финансовой поддержке Украины
Арестович* заявил, что "он не на войне, потому что формирует политику Запада"
В Волгограде пенсионерка превратила заваленную мусором квартиру в тюрьму для кошек
Hürriyet: Эрдоган может обсудить с Путиным в Сочи новую формулу "зерновой сделки"
В российские школы 1 сентября пойдут более 18 млн учеников
В Польше граждане начали массово заражаться "болезнью легионеров"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников