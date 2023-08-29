Бобков: гарантия безопасности Крыма — "разобрать по частям пазл", который назвали Украиной

0:55 Your browser does not support the audio element. Политика

Самой лучшей гарантией безопасности для российского Крыма будет уничтожение киевского режима, заявил вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков. По его словам, необходимо "разобрать пазл", который когда-то назвали Украиной.

Фото: "Crimean bridge (Крымский мост)" by MikleRav is licensed under CC BY 2.0.

Так Бобков отреагировал на слова представителей киевского режима о том, что Запад согласовал удары по Крымскому мосту, а Незалежная стремится уничтожить "всё русское".

"Уничтожение киевского нацистского режима и разборка по частям этого пазла, который у кого-то когда-то хватило ума назвать Украина", — заявил Бобков РИА Новости.

По словам вице-спикера, это единственный путь, чтобы обеспечить безопасность Крыму.

Он подчеркнул, что украинцы не просто так делают подобные громкие заявления. Украине необходимо вывести из информационного поля вопрос потерь ВСУ.

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