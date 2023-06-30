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Кедми рассказал, как Россия предотвратила захват Крыма со стороны Украины

1:42
Политика

Украинское руководство продолжает мечтать о возвращении к границам 1991 года, и оно не забывает о своих претензиях на Крым. Однако благодаря грамотным действиям Москвы реализовать этот сценарий невероятно сложно.

Крым в 2014 году стал стратегически важной точкой для России. Военный эксперт Яков Кедми заявил, что РФ не может позволить себе потерять такой мощный и важный форпост в Чёрном море. Но киевский режим не отступает и продолжает претендовать на Крым.

Для обеспечения безопасности полуострова от украинской агрессии России необходимо контролировать всё Черноморское побережье, включая Измаил. Это требование обусловлено географическими реалиями, и без такого контроля угроза вторжения будет продолжать существовать.

Благодаря действиям российских войск часть Запорожской и Херсонской областей была освобождена. Военный эксперт в интервью видеоблогу "Принцип Ковалёва" заявил, что одного Крымского моста недостаточно для обеспечения защиты полуострова при серьёзной атаке. Решающую роль сыграли сухопутные коридоры через Мариуполь и Мелитополь к Крыму. Именно они, по мнению Кедми, спасли полуостров.

Тем не менее эксперт предупреждает, что Москва не должна расслабляться. Киев не собирается отказываться от своих попыток вернуть утраченные территории, включая Крым. Поэтому России важно окончательно устранить нацистский режим на Украине и вернуть исторические земли под свою юрисдикцию.

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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