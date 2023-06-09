ФОМ: президент Путин пользуется доверием 76% граждан

0:57 Your browser does not support the audio element. Политика

Президент России Владимир Путин пользуется доверием 76% граждан страны, а его работу положительно оценивают 77% населения. Соответствующие данные приводит Фонд "Общественное мнение".

Фото: РБК

Негативно о работе главы государства отозвались 12% респондентов. Остальные 9% опрошенных затруднились с ответом.

Исследование проводилось в период со 2 по 4 июня среди граждан в возрасте от 18 лет. В опросе приняли участие порядка 1,5 тыс. человек из 104 городов и сельских населенных пунктов в 53 регионах России. Статистическая погрешность составляет порядка 3,6%.

Напомним, в конце мая ВЦИОМ проводил похожее исследование. О доверии Путину тогда высказались 80% респондентов.

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