Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Об этом сообщили в пресс-службе турецкого лидера.
Стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес. В частности, была затронута проблема Каховской ГЭС.
Эрдоган выступил с предложением о создании международной комиссии по расследованию данного инцидента. Анкара предложила свою помощь в данном вопросе.
Кроме того, президент Турции предложил Путину продолжить консультации с ООН по поводу снятия ограничений на экспорт российского зерна и удобрений.
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