Путин провел телефонные переговоры с Эрдоганом

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Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Об этом сообщили в пресс-службе турецкого лидера.

Фото: kremlin.ru

Стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес. В частности, была затронута проблема Каховской ГЭС.

Эрдоган выступил с предложением о создании международной комиссии по расследованию данного инцидента. Анкара предложила свою помощь в данном вопросе.

Кроме того, президент Турции предложил Путину продолжить консультации с ООН по поводу снятия ограничений на экспорт российского зерна и удобрений.