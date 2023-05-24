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Пригожин рассказал, как политическая элита выдает про него фейки

1:45
Политика

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин прокомментировал слухи о своих политических амбициях.

Пригожин рассказал, как политическая элита выдает про него фейки
Фото: https://www.yaplakal.com/forum1/topic1921293.html

В пресс-службу Пригожина поступил запрос от редакции издания Live24. Журналисты поинтересовались, собирается ли Пригожин реализовывать какие-то политические амбиции или у него нет подобных планов. Такой вопрос был связан с тем, что ранее Пригожин дал большое интервью, в ходе которого обсуждались непростые вопросы, касающиеся сегодняшней ситуации в стране. Некоторые телеграм-каналы, в том числе "Незыгарь", посчитали, что это говорит чуть ли не о намерении Пригожина стать президентом.

"Телеграм-канал "Незыгарь" — это источник, который читает вся политическая элита и все члены глубинного государства. Понятно, что они сами для себя это и пишут, им это необходимо", — отрезал Пригожин.

Он отметил, что политэлита сама себя тем самым успокаивает. Некоторым политическим деятелям проще говорить о том, что у основателя ЧВК "Вагнер" якобы есть "нехорошие" амбиции, которые ведут страну куда-то не туда. На самом деле никаких политических амбиций у главы "оркестра" нет.

"Есть суровая правда войны и необходимость одержать победу, не опозорив Россию и ее оружие", — говорится в сообщении, опубликованной пресс-службой Евгения Пригожина.

Что касается вышеупомянутого интервью каналу "Говорит Долгов 18+", в нем основатель ЧВК "Вагнер" затронул множество острых тем. Например, он рассказал, что думает о диверсии в Белгородской области и о том, как обеспечить защиту российских границ.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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