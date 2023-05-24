Асламова: России следует отказаться от личного в отношениях с Турцией

1:52 Your browser does not support the audio element. Политика

Россия решила отсрочить платежи по газу, который она поставляла в Турцию. Многие посчитали это неким вмешательством в выборы президента страны со стороны РФ. Об отношении двух государств в беседе с Pravda.Ru рассказала политический обозреватель, журналист-международник Дарья Асламова.

Фото: Администрация президента РФ

Она отметила, что Анкара с большим уважением к Владимиру Путину и обожает российского лидера.

"Ещё год назад турецкие политологи откровенно мне говорили: "Путин — это фактор не внешней политики, Путин — это фактор внутренней политики Турции". Путин невероятно популярен в Турции", — отметила эксперт.

Однако в персонализации внешней политики могут быть проблемы. При упоре на человеческий фактор есть риск возникновения негативных последствий при смене власти.

"Это вопрос чисто денег. А что касается, что они нас любят, нет понятия там "любви/нелюбви к России", есть понятие "уважение к силе". Это Восток. Мы слабые — нас будут топтать, мы сильные — к нам будут подлизываться. И не забывайте, какую роль сыграла Турция в подготовке Украины к спецоперации. Например, в городе Измир", — отметила Асламова.

Она напомнила, что за несколько месяцев до СВО на базе НАТО готовились украинские офицеры. Турция стала поставлять беспилотники Bayraktar Киеву.

Асламова призвала не строить иллюзий, что якобы Эрдоган — это наш человек. Он выстроил экономику страны как военно-промышленный комплекс. В этом случае государство обязано участвовать во всех конфликтах.

В связи с этим обозреватель считает, что России следует отказаться от личного и смотреть в целом на политическую систему и на отношения с государством как субъектом.

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