Главком ВСУ Залужный проинформировал о разговоре с главой Комитета начальников штабов ВС США Милли

0:44 Your browser does not support the audio element. Политика

Главком ВСУ Валерий Залужный сообщил о проведении телефонного разговора с председателем Объединённого комитета начальников штабов ВС США генералом Марком Милли. По его словам, велось обсуждение обстановки на основных направлениях фронта, потребностей армии Украины в вооружениях.

Фото: sts.sumy.ua

"Поблагодарил за комплексы Patriot и отметил их эффективную работу. В приоритете дополнительные системы противовоздушной обороны для усиления защиты нашего неба", — написал главком в своём Telegram-канале.

Напоминаем, на прошлой неделе после исчезновения Залужного из информационного поля в Сети стали активно распространяться слухи о его гибели.

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