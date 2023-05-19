Главком ВСУ Валерий Залужный сообщил о проведении телефонного разговора с председателем Объединённого комитета начальников штабов ВС США генералом Марком Милли. По его словам, велось обсуждение обстановки на основных направлениях фронта, потребностей армии Украины в вооружениях.
"Поблагодарил за комплексы Patriot и отметил их эффективную работу. В приоритете дополнительные системы противовоздушной обороны для усиления защиты нашего неба", — написал главком в своём Telegram-канале.
Напоминаем, на прошлой неделе после исчезновения Залужного из информационного поля в Сети стали активно распространяться слухи о его гибели.
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США ничего не имеют против поставок Украине истребителей F-16 другими странами.