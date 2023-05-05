Telegram-каналы предложили загнать в правовое поле

0:27 Your browser does not support the audio element. Политика

Руководитель СПЧ при президенте РФ Валерий Филатов считает, что необходимо проанализировать деятельность Telegram-каналов, а затем рассмотреть вопрос о законодательном регулировании в этой сфере.

Фото: https://region15.ru

По его словам, Telegram-каналы находятся в "вольном поле", и если будет обнаружено значительное количество нарушений со стороны таких каналов, то можно подумать об их включении в законодательное поле, подобное СМИ.

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