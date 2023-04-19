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Лавров: США могут обмануть в любой момент

0:52
Политика

Глава российского МИД Сергей Лавров предостерёг от "излишнего" доверия США. Такую точку зрения министр высказал, комментирую обещанное американцами послабления санкция для Венесуэлы.

Лавров: США могут обмануть в любой момент

Об этом он рассказал на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Венесуэлы Иваном Хилем Пинто.

"США не выполняют собственные обещания и предложения. Поэтому мы целиком поддерживаем позицию наших венесуэльских друзей, которые подвергаются сильнейшим незаконным санкциям, — пояснил Лавров на пресс-конференции. — Соединённые Штаты могут обмануть в любой момент".

Коллега Лаврова Пинто согласился с коллегой и подчеркнул, что пока все обещания Вашингтона остаются на уровне слов и никаких послаблений в свою сторону Венесуэла не видит.

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Америка в свободном падении. Что происходит с бывшим гегемоном
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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