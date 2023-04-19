Глава российского МИД Сергей Лавров предостерёг от "излишнего" доверия США. Такую точку зрения министр высказал, комментирую обещанное американцами послабления санкция для Венесуэлы.
Об этом он рассказал на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Венесуэлы Иваном Хилем Пинто.
"США не выполняют собственные обещания и предложения. Поэтому мы целиком поддерживаем позицию наших венесуэльских друзей, которые подвергаются сильнейшим незаконным санкциям, — пояснил Лавров на пресс-конференции. — Соединённые Штаты могут обмануть в любой момент".
Коллега Лаврова Пинто согласился с коллегой и подчеркнул, что пока все обещания Вашингтона остаются на уровне слов и никаких послаблений в свою сторону Венесуэла не видит.
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