Лавров: США могут обмануть в любой момент

0:52 Your browser does not support the audio element. Политика

Глава российского МИД Сергей Лавров предостерёг от "излишнего" доверия США. Такую точку зрения министр высказал, комментирую обещанное американцами послабления санкция для Венесуэлы.

Об этом он рассказал на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Венесуэлы Иваном Хилем Пинто.

"США не выполняют собственные обещания и предложения. Поэтому мы целиком поддерживаем позицию наших венесуэльских друзей, которые подвергаются сильнейшим незаконным санкциям, — пояснил Лавров на пресс-конференции. — Соединённые Штаты могут обмануть в любой момент".

Коллега Лаврова Пинто согласился с коллегой и подчеркнул, что пока все обещания Вашингтона остаются на уровне слов и никаких послаблений в свою сторону Венесуэла не видит.

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