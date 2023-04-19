"ПолитРоссия": Запад устал от Украины и от попрошайничества Зеленского — оттуда и задержки

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У западных стран остаётся всё меньше энтузиазма спонсировать Украину. Из-за требований Киева и постоянного попрошайничества и шантажа президента Незалежной Владимира Зеленского страдает экономика стран, которые поставляют военную помощь, заявил эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, доктор политических наук Андрей Кошкин.

По словам военного эксперта, к примеру, европейские страны на фоне всё более нарастающих требований Киева и жалоб Зеленского на медленные поставки, "провалились" в экономике.

"Они уже больше года отправляют туда оружие, деньги, принимают оттуда беженцев. В дополнение к этому страны ЕС страдают из-за украинского экспорта дешёвой сельхозпродукции, которая вредит их аграрному сектору, а также от последствий антироссийских санкций", — пояснил эксперт "ПолитРоссии".

Как подчеркнул Кошкин, энтузиазма помогать Украине всё меньше, а усталость от конфликта нарастает огромными темпами.

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