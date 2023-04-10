"Утёкшие" документы Пентагона, в которых говорится о предложении Владимира Зеленского атаковать позиции РФ в Ростовской области, могут быть и вбросом. Однако от Киева можно ожидать всё, что угодно. Такое мнение высказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
"Но, исходя даже не из утечки, а из логики сегодняшних действий от Зеленского можно всё, что угодно ожидать: провокаций, применения химического оружия, грязных бомб", — поделился эксперт.
Водолацкий считает, что в голове у киевского лидера могут быть планы по атаке как Ростовской области, так и других территорий. Он отметил готовность России дать ответ.
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