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Путин зашёл в гости к жителям Мариуполя: "Надо начинать знакомиться поближе"

0:59
Политика

Российский лидер Владимир Путин во время рабочего визита в Мариуполь встретился с жителями города, получившими новые дома.

Путин зашёл в гости к жителям Мариуполя: "Надо начинать знакомиться поближе"

Один из мариупольцев, увидев Путина, спросил, можно ли с ним "хотя бы поздороваться". Президент России засмеялся и протянул руку мужчине. Житель Мариуполя признался, что не ожидал встретить главу государства в своём городе.

"Надо начинать знакомиться поближе", — сказал руководитель РФ.

Беседуя с российским президентом, мариупольцы поделились, что уже въехали в новые дома. Они предложили Путину зайти в гости. Глава РФ согласился посетить одну из квартир, где тепло пообщался с жильцами. 

Ранее стало известно, что Путин впервые лично побывал в Донецкой Народной Республике. За рулём автомобиля он объехал несколько районов Мариуполя. В этой поездке его сопровождал вице-премьер России Марат Хуснуллин.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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