Путин зашёл в гости к жителям Мариуполя: "Надо начинать знакомиться поближе"

0:59 Your browser does not support the audio element. Политика

Российский лидер Владимир Путин во время рабочего визита в Мариуполь встретился с жителями города, получившими новые дома.

Один из мариупольцев, увидев Путина, спросил, можно ли с ним "хотя бы поздороваться". Президент России засмеялся и протянул руку мужчине. Житель Мариуполя признался, что не ожидал встретить главу государства в своём городе.

"Надо начинать знакомиться поближе", — сказал руководитель РФ.

Беседуя с российским президентом, мариупольцы поделились, что уже въехали в новые дома. Они предложили Путину зайти в гости. Глава РФ согласился посетить одну из квартир, где тепло пообщался с жильцами.

Ранее стало известно, что Путин впервые лично побывал в Донецкой Народной Республике. За рулём автомобиля он объехал несколько районов Мариуполя. В этой поездке его сопровождал вице-премьер России Марат Хуснуллин.