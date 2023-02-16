Президент Беларуси Александр Лукашенко посоветовал ЕС объединиться с Россией.
По мнению белорусского лидера, объединившись, Россия и Евросоюз могли бы составить серьёзную конкуренцию Китаю и Соединённым Штатам.
"В России есть ресурсы, в Европе — высокие технологии. Они могли бы создать главный полюс планеты", — цитирует Лукашенко издание БЕЛТА.
Президент предположил, что наряду с США, КНР, РФ и ЕС мог бы организоваться и четвёртый полюс во главе с Индией.
"Хотя, может, Индия и примкнула бы к более сильным полюсам. Такой расклад был бы достойным для планеты", — резюмировал Лукашенко.
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