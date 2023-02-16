Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, в каком случае будет воевать на стороне России.
Белорусский лидер отметил, что не стремится вступать в военный конфликт, однако заявил, что будет вынужден это сделать, если хоть один украинский солдат придёт убивать белорусов.
Лукашенко подчеркнул, что не считает действия российской армии вторжением.
"Вы говорите "вторжение", а я считаю, что не вторжение, а защита интересов России и тех людей, которые там жили, — русских людей", — объяснил президент Белоруссии.
Он призвал начать мирные переговоры, намекая о готовности РФ договариваться.
"С Россией можно договориться о невероятном, если не ставить предварительных условий", — заверил Александр Григорьевич.
Лукашенко считает, что сейчас для Украины создались самые выгодные условия для того, чтобы сесть за стол переговоров.
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