Журавлёв: если США найдут на пост генсека НАТО "достойного русофоба", то обязательно назначат

Отставка действующего генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга не ознаменуется "оттепелью" в отношениях России с НАТО, заявил бывший сотрудник администрации президента РФ, генеральный директор Института региональных проблем и политолог Дмитрий Журавлёв.

По его словам, альянс давно стал сателлитом Вашингтона.

"В НАТО всё решает не генсек, а США. Это абсолютно проамериканская организация, где всё зависит не от назначенного руководителя, а от хозяина — Вашингтона", — пояснил эксперт в бесе с "ПолитРоссией". — Всё-таки выбирать нового генсека будут те же, кто избрал Столтенберга. А если США найдут на пост генсека НАТО достойного русофоба, то обязательно его и назначат".

Ранее Столтенберг заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост генсека, чтобы продлить полномочия. Действующий глава Североатлантического альянса должен покинуть свой пост до конца сентября текущего года.

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