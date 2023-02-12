Сенатор Карасин предложил Столтенбергу уйти в отставку

Генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу лучше не медлить с уходом с занимаемой должности, а сложить полномочия прямо сейчас. Такое мнение высказал глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.

Парламентарий считает, что Столтенберг уже и так сделал больше, чем достаточно.

"Уходит в отставку генсек НАТО Столтенберг. Пора. Всё, что мог, он уже совершил! Запомнится он надолго!" — написал Карасин в своём Telegram-канале.

По регламенту Столтенберг должен завершить свою деятельность на посту генсека ООН 30 сентября 2023 года. Его представитель Оану Лунгеску ранее сообщил, что глава Альянса не собирается ещё раз выдвигаться на новый срок.