CNN: финансовая помощь Запада вынуждает Владимира Зеленского бороться с коррупцией на Украине

Украинский президент Владимир Зеленский начал борьбу с коррупцией из-за давления со стороны США.

Таким мнением поделился в своём материале журналист CNN Майкл Бочуркив.

Он подчеркнул, что до начала спецоперации рейтинг Зеленского стремительно снижался. Президент забыл о своих предвыборных обещаниях побороть коррупцию и реформировать юридическую систему в стране. Однако после 24 февраля украинский лидер превратился для своих граждан и всего мира в символ защитника свободного мира.

Однако коррупция никуда не исчезла. В ходе СВО в адрес высокопоставленных руководителей Украины посыпались обвинения в том, что те наживаются на военных действиях, проявляя преступную некомпетентность. Это возмутило общественность и Вашингтон, который активно спонсирует Киев в рамках боевых действий.

Зеленскому пришлось провести показательные обыски, аресты и увольнения.

Однако, по мнению Бочуркива, ждать от Зеленского полномасштабной борьбы с коррупцией не стоит. Если бы украинский лидер желал её уничтожения, то занялся бы этим ещё до приказа Запада.

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