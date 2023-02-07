19fortyfive: Зеленский называет демократией на Украине коррупцию и жажду власти

Судя по проводимым на Украине реформам, лидеру страны Владимиру Зеленскому плохо удаётся прикрывать коррупцию и властные амбиции тем, что киевские власти называют "демократией". Такое мнение высказал обозреватель Тед Гален Карпентер в статье для издания 19fortyfive.

Журналист подчеркнул, что образ Зеленского как ярого защитника демократии, которые усиленно продвигают западные СМИ, вызывает большие сомнения.

"Сторонники политики Вашингтона в отношении Украины часто изображают украинского лидера как благородного поборника демократии, который заслуживает еще большей военной помощи США, чем он уже получил, однако подобное идолопоклонничество игнорирует доказательства вопиющего ущемления Зеленским гражданских свобод и демократических норм", — написал Карпентер.

Автор напомнил, что за последний год Зеленский объявил вне закона 11 оппозиционных партий, объединил все украинские национальные телеканалы под одной платформой, а также наложил запрет на высших священнослужителей Русской православной церкви, оправдывая все эти меры введённым на Украине военным положением.

Карпентер добавил, что украинские власти не терпят несогласных не только в своей стране, но даже за рубежом. Так, летом 2022 Киев составил список критикующих его действия, в котором, помимо прочих, оказался ряд известных граждан США, назвав вошедших в него лиц "военным преступниками" и "террористами".

Таким образом, Зеленский и его команда едва ли могут называться поборниками свободы и демократии, хотя Запад упорно закрывает на это глаза, резюмировал журналист.