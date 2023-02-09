Президент РФ Путин высказался об отношениях с Западом пословицей о волках

Владимир Путин в ходе встречи с представителями авиационной отрасли заявил, что решение оставить России самолёты, зарегистрированные за рубежом, является правильным. Президент дал положительную оценку действиям главы Минтранса Виталия Савельева.

"И правильно сделал, потому что если с нами так по-хамски ведут себя, то с волками жить — по-волчьи выть. Сохранил отрасль, парк, объёмы перевозок. Они даже расти начали. Причём мы никому не хамим. Мы же готовы и рассчитываться, но просто не можем обвалить (авиационную. — Прим. ред.) отрасль", — заявил российский лидер.

Путин признался, что ругался с Савельевым и призывал его уделять должное внимание закупкам отечественной техники.

Президент отметил, что РФ будет продолжать оказывать поддержку авиаотрасли. По его словам, скоро Москва выйдет на международные рынки с воздушными суднами.

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