В МЧС России заявили о готовности отправить два самолёта Ил-76 со спасателями в Турцию

Представители МЧС России сообщили, что Москва может направить в Турцию два самолёта Ил-76 со спасателями.

"Для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения", — отметили в пресс-службе.

По информации министерства, в операции могут принять участие сто специалистов отряда "Центроспас" и центра "Лидер".

Ранее руководитель Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев готов помочь Турции в связи с землетрясением. По словам вице-президента страны Фуата Октая, в результате происшествия погибли 284 человека.

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