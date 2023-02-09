Взгляд: убийства пленных ВС РФ боевиками ВСУ требуют жёсткой международной реакции

В Сети появились доказательства расстрела военнопленных армии России боевиками ВСУ. Эксперты считают, что такие случаи требуют жёсткой международной реакции.

"Ни о каких конвенциях по обращению с военнопленными и правах человека речи не идёт. А западные страны и международные организации предпочитают не замечать эти преступления", — рассказал газете "Взгляд" член Общественной палаты России, глава Международного общественного трибунала по Украине Максим Григорьев.

Он выразил уверенность, что виновные будут наказаны. Следственный комитет России ведёт расследования тысяч дел о преступлениях украинских националистов.

Депутат Госдумы Мария Бутина заявила, что мы должны говорить о таких преступлениях как можно громче.

Сенатор РФ Константин Долгов считает, что лучший способ предотвратить подобные случаи — это систематическое поражение карателей. Он полагает, что важно учитывать каждый случай расстрела жилых домов, издевательств над бойцами. Нужно задействовать судебные процедуры.

"Наша страна должна собирать факты насилия в отношении военнопленных и открыто демонстрировать их в Совбезе ООН. Нужно изменить наш подход к решению этой проблемы. Причем видео надо демонстрировать с указанием фамилий виновных, описанием происходящего и пояснениями. А затем стоит посмотреть в глаза представителям стран-доноров и спросить, действительно ли они готовы давать деньги этим людям", — сказал бывший посол ЛНР в России Родион Мирошник.

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