В Госдуме РФ назвали украинцев "вымирающим видом" из-за США

Американские власти в попытке навредить России превращают украинский народ в "вымирающий вид", заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

По словам парламентария, Вашингтон, несмотря на потери Украины, пытается всё больше раздуть конфликт и толкает население страны "на убой".

"Вашингтон, в своём безумном желании навредить России чужими руками, толкает на убой украинцев, тем самым превращая, по сути, украинский народ в вымирающий вид, занесённый в Красную книгу", — пояснил депутат РИА Новости.

Белик подчеркнул, что Штаты могут предложить России заморозить конфликт на Украине, однако, вероятно, это будет очередным обманом, чтобы "реабилитировать" ВСУ.

"Это будет обязательно обман и возможность вдохнуть дополнительные военные силы в Украину, даже если для этого придётся отправить целые легионы иностранных граждан", — резюмировал парламентарий.

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