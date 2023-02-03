Экс-нардеп Украины: попытка наступления ВСУ на Крым закончится применением ТЯО

Президент Украины Владимир Зеленский, анонсировав масштабное наступление ВСУ на Крым весной, специально провоцирует Россию на применение тактического ядерного оружия, заявил бывший украинский депутат Верховной Рады Илья Кива.

Так, по словам нардепа, киевский режим будет добиваться ядерного ответа от России, чтобы сохранить "статус".

"Запланированное весеннее наступление ВСУ на полуостров Крым закончится ударами ТЯО. Зеленский хочет спровоцировать (Владимира. — Прим. ред.)Путина и получить возможность остаться жертвой в изгнании", — обратился нардеп к гражданам Украины.

При этом "рассчитываться" за статус жертвы Зеленский намерен жизнями украинцев, резюмировал депутат.