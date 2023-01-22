Медведев предрек появление нового военного альянса из стран, "которых достали американцы"

Дмитрий Медведев предрек появление нового военного альянса из стран, "которых достали американцы". Такое заявление первый заместитель председателя Военно-промышленной комиссии Российской Федерации сделал в своем Telegram-канале.

По словам Медведева, встреча в Рамштайне дала понять, что конфликт на Украине рассчитан на то, чтобы измотать Россию, а еще лучше — уничтожить. Для этих целей Запад готов не только передавать боевикам ВСУ вооружение, но и делать новое.

"В случае затяжного конфликта в какой-то момент сложится новый военный альянс из тех стран, которых достали американцы и свора их кастрированных псов", пишет Медведев.

По его словам, такие примеры в истории случались довольно часто. В этом случае США бросят Европу и Украину на произвол судьбы, считает Медведев.

"А мир снова придёт в равновесное состояние", — заключает он.

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